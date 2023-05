Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Charles III, portrait intime d’un roi solitaire

La reine mère, Diana, Harry, Kate... amour, gloire et trahison. Au milieu de ces scandales, le prince Charles attend patiemment depuis des décennies de prendre la place qui lui est destinée: celle de roi. Pour la première fois, celles et ceux qui étaient à ses côtés dans les moments cruciaux de sa vie racontent Charles III: ex-petites amies, parents, anciens employés de maison, font le portrait d’un homme drôle et séducteur mais très seul. ■