Vivre après une amputation

Une vingtaine de personnes subissent chaque année une amputation majeure dans le canton. Pour les membres inférieurs, la majorité des opérations est liée à une maladie réduisant la circulation du sang. Ce fut le cas du Châtelois Jean-Pierre Maillard en juillet dernier.

XAVIER SCHALLER

«J’ai une maladie qui fait que mes artères se bouchent. C’est parfois lié au cholestérol, mais pas dans mon cas. En fait, on ne sait pas trop d’où ça vient.» Jean-Pierre Maillard a 72 ans. En juillet dernier, il a subi une amputation transtibiale, à cause de ce problème de circulation. Il raconte son parcours, installé dans le salon de son appartement de Châtel-Saint-Denis, où il vit avec son épouse Monique depuis plus de vingt ans.

«On m’a fait un premier pontage complet des jambes en 2007», explique le…