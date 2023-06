5000 personnes à l'Abyss festival

Les métalleux ont été presque comblés ce week-end à Hauteville. La cinquième édition de l'Abyss festival a permis de proposer 20 concerts, malgré la tempête de jeudi qui a forcé les organisateurs à annuler la soirée. Les groupes qui n'ont pas pu s'y produire ont néanmoins été programmés samedi.

Au total 5000 fans de musiques extrêmes, venus de toute la Suisse et même d'ailleurs, ont pu assouvir leur passion à grand renfort de basses. "Si les prestations de Triumph of death, Ho99o9, Messa ou Imperial Triumphant ont été particulièrement remarquées (et remarquables), c'est bien l'ensemble des artistes présents qui ont contribués à faire de cette édition un très grand cru", expliquent les organisateurs dans un communiqué de presse.

Le festival s'est parfaitement déroulé et aucun incident n'est à déplorer. L'Abyss festival reviendra en 2024, du 27 au 29 juin.