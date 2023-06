RTS1, MARDI, À 20 H 05

Du lait de brebis au pays du Gruyère

Le lait de brebis suisse s’impose lentement mais sûrement au rayon de nos yogourts et fromages. ABE vous emmène sur les traces des troupeaux qui produisent ce lait plus cher et plus gras, perçu comme une alternative au lait de vache, que ce soit par goût, par mode, ou pour des questions de digestion. Des troupeaux qui s’ébattent aussi – c’est un comble! – au pays du Gruyère. ■