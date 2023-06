Gapany complète sa collection

LUTTE SUISSE. Benjamin Gapany est un lutteur comblé. Dimanche à Mollis (GL), le Marsensois a coiffé la cinquième et dernière couronne d’association manquante à son palmarès, celle de la fête du Nord-Est en l’occurrence. «Ça fait plaisir d’avoir bouclé la boucle», réagit celui qui se trouve également proche de compléter sa collection alpestre. «Il ne me reste plus que la fête du Brünig, l’un de mes objectifs pour l’année prochaine.»

Une année 2025 marquée par la Fête fédérale organisée à Mollis, à l’endroit même où Benjamin Gapany (rang 7f, 56,75 points) a devancé le Lacois Lario Kramer (8e, 56,50) dimanche. «Le but était aussi de prendre la température sur cette place de fête magique, où je n’étais plus retourné depuis 2015.» Le Gruérien de 28 ans y a réussi son retour malgré une…