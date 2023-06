A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch.

Lu, me ,ve 14h, sa 10h et 14h.

BULLE

Part-Dieu: festival Altitudes, avec expositions, créations et projets artistiques sur le thème de l’invisible, visites de la Part-Dieu. Programme sur www.altitudes.art. Jusqu’àdimanche.

Cabalet: activités culturelles et sportives gratuites pour petits et grands. Programme sur www.jeunesse-bulle.ch. Jusqu’au 7 juillet. Ma, je ,ve 16h-19h, me et sa15h-19h.

Hôtel de Ville: exposition de ProSam, avec performances et œuvres d’artistes, projection d’un court métrage, L’aurore d’ unespoir, table ronde. Sa 13h30-21h.

Bâtiment des sociétés: journée portes ouvertes proposée par le Corps des cadets de la ville de Bulle. Sa 9h-11h30.

Les Halles: concert de musique ancienne avec…