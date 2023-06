TV5 MONDE, MARDI, À 21 H

Au royaume des lagons, la coutume veut que seuls les hommes puissent devenir rois. La jeune Aimata Pomare va briser cette loi. Face à l’hostilité de ses semblables, menacée par la convoitise de l’Angleterre et de la France, cette jeune princesse tahitienne tentera de sauver ses traditions et son peuple afin de lui offrir un destin. Alors que rien ne la destinait à devoir régner, elle a su apprendre à s’imposer dans un milieu d’hommes et malgré des défaites et des sacrifices, réussir à négocier et préserver l’intérêt de son peuple. C’est ainsi qu’elle deviendra la dernière reine de Tahiti et fera la paix avec la France. ■