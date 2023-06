La route qui menait nulle part

CHAUX DE CULAND. C’est une drôle de balade que celle-ci. Sur sol gruérien, nous voici sur le chemin des Polonais. Du nom de ces milliers de soldats internés durant la Seconde Guerre mondiale en Suisse et appelés à effectuer des travaux pour combler le manque de main-d’œuvre lié à la Mob.

Nous sommes sur les contreforts de Lessoc, dans le vallon du Torrent. Demi-voûtes, tunnel taillé à même la roche, murs de soutènement, tout commence à disparaître sous la végétation, rendant l’atmosphère encore plus mystérieuse. Il ne manque que le brouillard pour s’imaginer dans un pays de légende. Et puis, soudainement, plus rien. La route s’arrête en plein silence. Nos pensées ne nous ont menés nulle part, si ce n’est au fond de cette gorge. Il va quand même falloir quitter les années 1940 pour…