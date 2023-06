SNACKMASTERS: TROUVERONT-ILS LA RECETTE SECRÈTE? LE BIG MAC. Chips, barres chocolatées, burgers: ces produits sont largement consommés et pourtant leurs recettes sont toutes tenues secrètes. Dans Snackmasters, deux des plus grands chefs du pays se lancent dans un défi extraordinaire: trouver la recette d’un célèbre produit iconique et le reproduire à l’identique.

Mardi, à 21 h 10, sur M6