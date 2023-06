Trente «glorieuses» vias, tu t’offriras

A ceux que l’escalade en paroi effraie, Viaferrata (Editions Helvetiq) est fait pour vous. Florian Müller et Sébastien Anex ont sélectionné 30 voies ferrées dans les Alpes suisses avec un but, rendre la discipline accessible à tout un chacun. Conseils d’équipement et de sécurité, carte de l’itinéraire, cotation, accès, les «coins sympas et moins sympas» sur la base de leur expérimentation: tout y est dans ce guide richement illustré.

La via ferrata serait même accessible aux personnes sujettes au vertige, à en croire le coauteur de cet ouvrage qui a surmonté sa peur du vide, appareil photo en bandoulière. Sa voie favorite? «Le Jegihorn (vallée de Saas) parce que c’est la plus alpine», cite Sébastien Anex. Florian Müller, lui, a opté pour la Fürenwand (face au Titlis) «parce qu’elle ne…