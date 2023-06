Tribune libre

A propos de la cohabitation promeneurs-cyclistes sur les sentiers.

J’ai été amateur élite à vélo et ensuite je me suis spécialisé à VTT, notamment en descente. J’ai concouru jusqu’à 50 ans avec de bons résultats. Je m’entraîne encore assez souvent et la plupart du temps en forêt, sur des sentiers empruntés aussi par des promeneurs ou des randonneurs.

Au début, je n’avais pas de sonnette et je devais de temps à autre informer ou crier que j’allais passer. Surtout aussi pour ceux qui ont des chiens non tenus en laisse.

Informer que l’on va passer est important, car les personnes plus âgées sursautent. Sans avertir, la plupart d’entre elles ne nous entendent pas.

La sonnette à mon avis devrait être obligatoire quand on circule sur des sentiers ou routes ouvertes à tous.

Pour preuve, très…