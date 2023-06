Un bivouac, oui, mais pas n’importe où

C’est l’été! Moment idéal pour partir en balade et planter sa tente dans un site idyllique. Mais avant de s’enthousiasmer pour une belle aventure, mieux vaut s’informer sur les interdictions en vigueur.

FLORENCE LUY



Une envie de dormir la tête dans les étoiles, en pleine nature, et de savourer ce doux sentiment de liberté? En voilà une bonne idée! Reste que s’embarquer pour un bivouac est plus compliqué qu’il n’y paraît. Et la spontanéité n’a aucunement sa place dans ce genre de projet. Avant même de s’inquiéter de la météo, des dangers naturels potentiels ou du matériel nécessaire, il s’agit de s’informer sur les réglementations en vigueur. Et là, il faut l’avouer, nous ne sommes pas toujours bien renseignés tant les restrictions changent d’un endroit à l’autre…

Mais avant tout, encore…