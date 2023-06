Un film d’action, oui, mais avec le beau Chris

Mes chats, ma télé et moi

Le deuxième des frères Hemsworth, Chris, cartonne sur Netflix avec sa franchise Tyler Rake. Sorti tout récemment, ce nouveau film d’action ultraviolent est plus réussi que le premier volet. Un peu plus d’histoire et un (tout petit) peu moins de cadavres.

BOUM, BADABOUM. Quand on est célibataire, et qu’au moment de choisir le programme télé l’envie nous prend de voir un bon gros blockbuster plein de testostérone (hé oui, ça arrive même aux dames), on ne négocie qu’avec sa conscience. Et son intellect. Mais on peut assez facilement imaginer certaines conversations de couple au moment de prendre place sur le canapé.

– «Chérie, je regarderais bien le nouveau film d’action de Netflix, Tyler Rake. Il paraît que c’est vachement bien. L’histoire d’un mercenaire qui doit…