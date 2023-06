Un quintet suisse sans Boris Mbala

Après la fête, les emplettes. Vendredi, Fribourg Olympic a annoncé les cinq joueurs suisses appelés à défendre le titre national acquis face à Massagno. A la présence connue de Natan Jurkovitz, Roberto Kovac et Killian Martin s’ajoutent celles du meneur de jeu Jonathan Kazadi (pour une saison) et de l’intérieur Arnaud Cotture (pour deux saisons, plus une en option).

Conséquence de ces engagements, Paul Gravet, Yuri Solca et Boris Mbala n’évolueront pas sous la houlette du nouvel entraîneur belge Thibaut Petit. «Le club tient à féliciter tout premièrement son capitaine Boris Mbala pour son impressionnante progression. Le topscorer est un exemple pour beaucoup», relève Fribourg Olympic dans un communiqué.

Avenir en suspens

Cette annonce n’est pas une surprise pour l’arrière écharlensois,…