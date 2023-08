Ados entrepreneurs à l’honneur

COMPÉTENCES. La semaine des ADOpreneurs a eu lieu au mois de juillet et avait pour thème «La création d’une entreprise qui va permettre d’améliorer la vie quotidienne». Cette sixième édition a accueilli 17 participants âgés de 14 à 16 ans, qui ont ainsi pu «développer leurs compétences entrepreneuriales et explorer leur créativité dans un environnement stimulant et bienveillant», précise un communiqué. L’événement est organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF), en partenariat avec la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR), la Haute Ecole de gestion de Fribourg (HEG-FR), avec également le soutien du Groupement industriel du canton de Fribourg (GIF).

Entourés par du personnel de la CCIF et des étudiants de la HEIA-FR et HEG-FR,…