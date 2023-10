La route du Moulin, à Auboranges, sera fermée à la hauteur du passage à niveau, du 23 au 25 octobre. De plus, du 25 au 27 octobre, dans le cadre de travaux entre Auboranges et Eschiens, la route d’Ecublens sera fermée entre la route du Menhir et la route d’Oron, jusqu’à l’entrée d’Ecublens.