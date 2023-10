Axel Simic prolonge à Kloten

HOCKEY SUR GLACE. Le bon début de saison du Gumefensois Axel Simic (photo) avec Kloten a été récompensé. Auteur de cinq buts et trois assists en treize rondes de championnat, l’attaquant de 24 ans a prolongé de deux saisons son contrat avec le club zurichois. «Axel a un très bon sens du but et s’entend extrêmement bien avec ses partenaires de ligne. Il restitue sur la glace la grande confiance que notre coach Garry Fleming lui accorde», précise le directeur sportif des Aviateurs Larry Mitchell dans un communiqué publié jeudi.