De plus en plus de vols commis dans des véhicules non-fermés

Les vols commis dans des véhicules augmentent dans le canton de Fribourg. La police a enregistré 48 plaintes pénales depuis le début du mois d’octobre. Ce qui constitue «une augmentation significative» par rapport aux derniers mois, qui enregistrent en moyenne une trentaine de vols, communique la police. Les faits se sont commis dans les districts de la Glâne, de la Sarine, de la Broye, de la Singine et du Lac.

La police précise que dans la majeure partie des cas, les voitures n’étaient pas fermées à clé et étaient parquées devant le domicile ou sur la voie publique. De jour comme de nuit, les auteurs «tentent d’ouvrir tous les véhicules qui se trouvent sur leur chemin» pour dérober argent liquide, appareils électroniques ou bijoux.

Plusieurs interpellations

Plusieurs auteurs présumés ont déjà pu être interpellés. Dernier en date, un homme de 27 ans surpris par des agents de police à Fribourg alors qu’il tentait d’ouvrir plusieurs véhicules, dans la nuit du 11 au 12 octobre.

Autre exemple dans la région de Neyruz, où un Fribourgeois de 18 ans et un ressortissant italien de 22 ans s’en sont pris à une dizaine de véhicules dans la nuit du 10 au 11 octobre. Le duo a également avoué avoir commis d’autres vols dans le canton.

La police réitère ainsi ses recommandations: toujours fermer son véhicule à clé même devant son domicile, ne jamais laisser d’objet de valeur ou d’argent à l’intérieur de celui-ci et signaler immédiatement tout comportement suspect à la police. «Les gens ne doivent pas hésiter à faire appel à nos services et à déposer plainte», souligne Martial Pugin, chef communication et prévention à la police. Elodie Fessler