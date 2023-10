Hockey sur glace: le Gumefensois Axel Simic prolonge pour deux saisons à Kloten

Auteur d’un excellent début de saison avec ses 5 buts et 3 assists en 13 rencontres, Axel Simic se plaît à Kloten. A tel point que l’attaquant gruérien a décidé de prolonger son bail avec les aviateurs jusqu’en 2026. «Axel a un très bon sens du but et s'entend extrêmement bien avec ses partenaires de ligne. Il restitue sur la glace la grande confiance que notre coach Gerry Fleming place en lui», souligne Larry Mitchell, directeur sportif du club zurichois, dans un communiqué diffusé jeudi.

Formé au HC Bulle-La Gruyère puis à Fribourg-Gottéron, le joueur d’aujourd’hui 24 ans est ensuite passé par Lausanne, Davos et Zurich avant d’atterrir à Kloten, en 2022. Patrick Biolley