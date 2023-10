L’eau ferrugineuse, c’est non!

Tribune libre

A propos des politiques et des apéros.

Un élu célèbre, appelons-le M. X, tient le bas du fossé depuis qu’il a conduit avec 0,82‰ d’alcool dans le sang. La République et ses soiffeurs sont ivres d’indignation. Tout cela sent la distillerie de nos grands-pères. Les médias se sont emparés du scandale éthylique. Avec, en prime, les messages alarmistes de nos sociétés de prévention: un verre oui, deux, bonjour les dégâts! On attend l’initiative qui limitera la consommation d’alcool, comme ce fut le cas pour l’interdiction de l’absinthe.

Revenons à nos X, élus qui sillonnent vignes, expositions et inaugurations, et qui, même en campagne électorale, trinquent avec les citoyens de tous bords, y compris ceux inscrits à la Croix-Bleue. Des élus qui distribuent des bouteilles de vin à…