Le Collège du Sud se dote de caméras de surveillance

Dès le 30 octobre, six caméras de surveillance seront mises en service au Collègue du sud. L'établissement bullois se dote d'un tel dispositif à la suite de plusieurs incivilités subies ces dernières années, selon le média Frapp. Sont notamment citées des déprédations nocturnes et des poubelles incendiées. Exemple en 2021, lorsqu’élèves et enseignants avaient découvert un matin les portes de l'entrée maculées de rouge (La Gruyère du 2 mars 2021).

Les caméras s'activeront dès qu'un mouvement sera détecté durant la nuit, le week-end et les vacances. Les images seront ensuite visionnées uniquement en cas de problème constaté, indique le recteur du Collège du Sud Thierry Maire. Elodie Fessler