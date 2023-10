Les bons d'achat dans les lotos, c'est (presque) terminé

Le canton a dû revoir ses dispositions d’exécution concernant les lotos sans gain en espèces à la suite d’une intervention de l’autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent. Le but est avant tout de restreindre l’usage sans limite précise de bons d’achat qui ont petit à petit remplacé les jambons et les paniers garnis dans les lotos.

Le Conseil d’Etat a ainsi arrêté de nouvelles dispositions valables dès le 1er novembre. Si les bons d’achat ne sont pas totalement exclus des tombolas, ils ne pourront pas excéder la valeur unitaire de 500 francs. De plus, les lotos ne pourront plus se faire exclusivement avec des bons d’achat comme gain et au moins 25% de la valeur du pavillon des prix devra prendre la forme de marchandises.

Afin de maintenir le caractère d’utilité publique des…