Pixels et caetera

MON TAF. Selon une étude d’une succursale suisse d’un groupe international spécialisé dans le conseil en outplacement (reclassement professionnel), il semblerait que 67% des personnes qui travaillent dans notre pays sont insatisfaites de leur situation professionnelle. Ce qui revient à dire en filigrane que 67% des personnes insatisfaites de leur situation professionnelle ne se sentent pas libres de changer de travail. Les raisons de ne pas changer – et surtout de ne pas pouvoir changer – de travail sont multiples (nous en connaissons tous au moins trois, sinon cinq), on ne s’étendra pas là-dessus. Mais à quoi comparer ce chiffre d’insatisfaction pour mieux en juger l’importance sinon à une action pour laquelle chacun a le sentiment d’une entière liberté? Et quelle action donne le…