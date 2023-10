Plusieurs fermetures de routes prévues à Auboranges

Plusieurs fermetures de routes sont prévues à Auboranges. Plus précisément à la route du Moulin, qui sera fermée à la circulation à la hauteur du passage à niveau CFF. Ceci du 23 au 25 octobre. Dès le mercredi 25, et jusqu’au vendredi 27, dans le cadre de la réfection de la route communale Auboranges – Eschiens, la route d’Ecublens sera entièrement fermée entre la route du Menhir et la route d’Oron, jusqu’à l’entrée d’Ecublens. Des déviations seront mises en place. Patrick Biolley