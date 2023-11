Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Je n’ai plus les moyens de me soigner

Ils sont bien obligés de payer leur facture de caisse maladie, mais trop démunis pour payer une prime trop haute. Ils ont donc choisi la franchise à 2500 francs. Mais quand il faut payer de sa poche ses frais de santé, certains n’ont plus les moyens et renoncent à se soigner.

Exilée en suisse, traquée et espionnée

Marta Rovira a dû fuir son pays et se réfugier à Genève pour échapper à trente ans de prison. Son crime? Avoir organisé un référendum sur l’indépendance de la Catalogne. ■