«L’affaire Ducrest»

A propos du directeur du CO de La Tour-de-Trême Frédéric Ducrest.

Le directeur du CO de La Tourde-Trême serait prêt à être licencié. Que nenni: seul un avertissement a été prononcé, par simple lettre, par le service de l’enseignement obligatoire de langue française, et l’intéressé a demandé, sans succès, son réexamen à la Direction de la formation (DFAC). Une demande de réexamen à l’autorité supérieure n’est en soi pas un moyen de droit: l’autorité peut la rejeter sans autre. Bref, contrairement à ce que la presse laisse accroire, aucune procédure de licenciement n’a été ouverte par la DFAC, et, surtout, le cas reste en mains des hautes autorités… et non pas aussi des journaux de la République!

Le directeur a communiqué à la presse les (des) tenants et aboutissants (actuels) de la lettre…