A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 20

Biscuits de Noël: les bonnes pâtes de fin d’année

Qu’on le prépare maison ou qu’on l’achète tout prêt, le milanais est le biscuit de Noël préféré des Suisses romands. Mais qu’estce qui coûte le moins cher? Qu’est-ce qui prend le moins de temps? Qu’est-ce qui est meilleur? Entre pâte industrielle et biscuit 100% fait maison, une famille glânoise a fait le test. Les pâtes à biscuit de Noël sont une industrie au succès grandissant. On en trouve à tous les prix dans nos magasins: avec ou sans beurre, lactose, vegan et sans gluten, nos dégustateurs ont choisi leurs préférées. ■