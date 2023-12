Ces attentions qui feront plaisir à toute la famille

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

NOËL. Faire le cadeau adéquat à chacun des membres de sa famille (ou de sa belle-famille) à Noël peut ressembler à un parcours du combattant. Souvenez-vous du dernier déballage de vase en céramique offert par tata. Pas toujours facile de masquer sa déception et de faire bonne figure. D’autant plus qu’il faudra le stocker on ne sait où et ne surtout pas oublier de le ressortir lorsque tata vient en visite vous coller un bisou baveux sur le coin de la joue.

Pour vous aiguiller dans cette lourde tâche, nous vous avons concocté une sélection de quelques profils familiaux courants. Comme cette cousine qui préfère largement une petite mousse au verre de vin, ou ce frère qui collectionne inlassablement les bouquins. Vous pourrez ainsi plus facilement dénicher le petit…