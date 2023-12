Chez les Amiguet, le futnet en famille, par amour du ballon

La Coupe de Suisse de simple s’est déroulée samedi à Romont. Trois frères, Loïc, Gaël et Tim Amiguet, ont concouru en actifs. Adversaires d’un jour, les Glânois évoluent ensemble au FT Glâne Union Sud depuis cet automne.

PATRICK MARGUERON

FUTNET. La Coupe de Suisse de simple s’est tenue samedi au Bicubic. Organisée par le FT Glâne Union Sud (GUS), la compétition accueillait près de 60 athlètes dans quatre catégories à Romont. Chez les actifs, trois portaient le même nom de famille: Loïc, Gaël et Tim Amiguet. Anciens footballeurs, les Glânois ont changé de discipline cet automne, unis malgré eux dans la malchance. «Nous avons les trois eu de gros problèmes de genou. Nous avons grandi avec un ballon et le futnet s’est imposé comme la solution idéale», livre Loïc Amiguet, 25 ans et capitaine…