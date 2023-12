Débuts slovènes pour James Pacal

BIATHLON. L’heure de la reprise a sonné pour James Pacal. Le biathlète vaulruzien participera ce week-end à la première Junior Cup de la saison à Pokljuka, avec un sprint et une individuelle au programme. Dans la station slovène, le Gruérien de 20 ans vivra ses premières courses en tant que membre du cadre C de Swissski. «Le niveau et l’intensité ont augmenté lors des entraînements. C’est une bonne chose pour ma progression et je me sens en forme.»

Une bonne forme que James Pacal a prouvée lors des sélections suisses mi-novembre à Obertilliach (Autriche). Avec un 19 sur 20 au tir, il a terminé troisième du 12,5 kilomètres derrière les athlètes olympiques Niklas Hartweg et Sebastian Stalder. De quoi revoir ses ambitions à la hausse? «Je ne me fixe pas d’objectifs pour le…