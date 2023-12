La relève régionale prête à batailler

SKI-ALPINISME. La Coupe du monde junior de ski-alpinisme commence ce weekend à Méribel. Dans la station française, Mathieu Pharisa (Estavannens), Lucas Pasquier (Broc), Yann Livache (Charmey), Malik Uldry (Châtel-Saint-Denis) et Arno Mooser (Pringy) batailleront lors des épreuves de sprint et d’individuelle. «J’attends au moins un top 10 par course et par athlète», lance leur entraîneur William Déglise en rigolant.

Chargé de la relève au Club alpin suisse, le Bullois de 27 ans précise: «Je suis confiant, mais c’est toujours difficile de situer la concurrence avant le début de la saison. Le niveau a pris l’ascenseur en élites, ça pourrait aussi être le cas chez les jeunes.»

Progrès et expérience

Une chose est sûre, «ses» jeunes ont bien travaillé durant la préparation. «Je les sens prêts,…