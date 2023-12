Les bredele ou biscuits de Noël, de l’Alsace jusqu’à Charmey

Qui dit fêtes de fin d’année, dit biscuits de Noël. Pour accompagner le café ou le verre de lait de l’après-midi, petits et grands les apprécient. C’est une tradition souvent familiale et bien ancrée dans la région… mais aussi ailleurs. Pendant une semaine, l’Alsacienne Colette Stephan en réalise à Charmey, au tea-room de sa nièce.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

TRADITION. Colette Stephan utilise ses emporte-pièces à biscuits sans une once d’hésitation, comme si elle faisait ça toute l’année. «Elle est juste alsacienne. C’est dans ses veines!» rétorque sa nièce, Vicky Ducos. On se trouve dans la cuisine de La Pause, à Charmey, en cette après-midi froide et neigeuse de début décembre. Mais que diable vient faire une Alsacienne en Gruyère? Vicky Ducos est en fait la gérante du tea-room, ouvert il y a…