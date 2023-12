RÉCOMPENSE. La cérémonie des Swiss Sports Awards s’est tenue dimanche à Zurich. Dans la catégorie des sportives de l’année 2023, la freestyleuse rochoise Mathilde Gremaud s’est classée quatrième, derrière la lauréate Lara Gut-Behrami (ski alpin), Marlen Reusser (cyclisme) et Ditaji Kambundji (athlétisme). La championne olympique de 23 ans a récolté 12,55% des votes attribués par le public et par un jury composé de sportifs d’élite et de journalistes.