Romain Seydoux et Vincent Despont s’affrontent sur la glace

Le Gruérien Romain Seydoux et le Glânois Vincent Despont s’affrontent ce samedi.

Les deux hockeyeurs vivent leur première saison en LNB avec Martigny et Viège. Rencontre.

Prêté au SC Lyss, le Glânois Nathan Cantin attend une nouvelle chance avec Martigny.

GLENN RAY

HOCKEY SUR GLACE. Ce samedi, le derby valaisan de Ligue nationale B (LNB) entre le HC Valais Martigny et le HC Viège sera également un derby sudiste. Sur le coup de 19 h à la patinoire d’Octodure, le Gruérien Romain Seydoux accueillera le Glânois Vincent Despont. Un match dans le match entre huitième et neuvième qui fait saliver d’avance les deux hockeyeurs. «Ça ajoute un truc de savoir qu’il y a une suprématie régionale en jeu sur ces rencontres», confirme l’attaquant vaulruzien. «Même si on perd, c’est toujours sympa de savoir…