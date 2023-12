Saint Nicolas sous la Coupole fédérale

Saint Nicolas a fait son grand retour sous la Coupole fédérale en ce début de législature. Il y a porté «le message d’un canton authentique, proche de ses traditions, tourné vers l’avenir et l’innovation!» indique la Chancellerie d’Etat. Dans un discours empreint d’humour et d’ironie, l’évêque de Myre a passé l’actualité de l’année en revue. Comme le veut la coutume, il était accompagné de sainte Barbe et de sainte Catherine, les deux patronnes féminines de la ville de Fribourg, de ses Pères Fouettards, des joueurs et joueuses de fifre. Organisé par le Conseil d’Etat et placé sous le parrainage des parlementaires fédéraux fribourgeois, cet événement permet au canton de consolider ses liens avec la Berne fédérale. XS