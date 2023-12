Ski alpinisme: Malik Uldry remporte l’individuelle de Coupe du monde U18

Le Châtelois Malik Uldry a remporté l’individuelle de Coupe du monde U18 dimanche à Méribel. Une première victoire qui en appelle d’autres pour le Veveysan de 17 ans.

GLENN RAY

SKI-ALPINISME. L’ouverture de la Coupe du monde des jeunes a souri à Malik Uldry dimanche à Méribel. Le Châtelois de 17 ans a fêté son premier succès sur la scène mondiale dans la station française en dominant l’individuelle chez les U18. «C’est un sentiment incroyable! Je pensais pouvoir viser un top 10 ou un top 5, mais pas la victoire. J’ai senti que c’était possible pendant la course», retrace le skieur-alpiniste veveysan.

Parti avec les premiers, Malik Uldry a fait la différence dans les deux descentes de cette course de 9 kilomètres et 880 mètres de dénivelé positif. Rattrapant et dépassant d’abord le duo de…