Une prison pas si auguste

Le jeune historien fribourgeois Adrien Gross publie sa recherche de master sur la prison des Augustins, en Basse-Ville de Fribourg. Il y décrit l’insalubrité, les accointances avec les geôliers, l’enfermement des enfants, les femmes mises enceintes par des gardiens…

CHRISTOPHE DUTOIT

Quelle est la situation des prisons dans le canton de Fribourg au début du XIXe siècle?



Adrien Gross: Pendant longtemps, la prison n’était pas la façon de punir privilégiée à Fribourg. On préférait les galères, la peine de mort et, pour la plupart, l’amende. On emprisonnait ceux qui ne pouvaient pas les payer… et les détenus politiques. Plusieurs portes d’enceinte, notamment la tour du Jacquemard et la tour Mauvaise, étaient utilisées, car des militaires y montaient constamment la garde. Comme les cas…