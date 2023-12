Vive la déprime de Noël!

Humeur

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

BLUES. Il y a le Chicago blues de Muddy Waters. Il y a le baby blues, aussi appelé dépression périnatale. Et puis il y a le blues de Noël. Oui, il existe bel et bien. Ce sont d’ailleurs les psys qui l’appellent comme ça. Toutes ces années passées à broyer du noir dès que les guirlandes s’allument auraient-elles donc enfin une explication?

Dans le désordre, voilà les facteurs qui pourraient être la cause de tous nos malheurs (parce que je ne suis apparemment pas la seule à déprimer quand se tait l’heure d’été): le manque de lumière et la météo souvent exécrable, la remémoration des conflits familiaux, l’isolement, la nostalgie de l’enfance, la pression liée aux injonctions sociétales et aux obligations…

Et en termes de solutions, qu’est-ce qu’on peut glaner sur…