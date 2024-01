Adaptations à l’enquête pour le camping

SORENS. En 2019, la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) approuvait le Plan d’aménagement de détail du camping La Forêt, à Sorens. Avec des conditions. Hier, la Feuille officielle annonçait la mise à l’enquête des adaptations à ces conditions. Il s’agit surtout de modifications formelles et de précisions, d’après le rapport des modifications. Parmi ces dernières, une autorisation de construire sera nécessaire pour toute nouvelle construction permanente ainsi que pour la transformation ou modification des existantes. Quant aux chemins, ils sont principalement destinés à la mobilité douce, mais les véhicules y sont autorisés pour des déchargements et l’accès au parking inférieur. De plus, au moins deux places de stationnement doivent être adaptées aux…