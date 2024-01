Anaïs Alibert, 2e du Concours cantonal fribourgeois de solistes 2024

Environ 300 musiciens se sont retrouvés ce week-end à Attalens pour prendre part au 30e Concours cantonal fribourgeois de solistes.

ATTALENS. La 30e édition du Concours cantonal fribourgeois de solistes s’est déroulée, de vendredi à dimanche, à Attalens. Environ 300 musiciens, principalement des jeunes des sociétés du canton, ont pris part à cet événement, qui a attiré entre 2000 et 3000 spectateurs. Répartis dans trois salles de concert et sous les yeux attentifs de douze experts, ils ont proposé «un niveau exceptionnel», explique Dick Perroud, président du comité d’organisation. «Cette manifestation est importante, car elle pousse les jeunes à s’améliorer et à se connaître entre eux.»

Au niveau des résultats, Julian Rösch (cornet) a remporté la finale regroupant les lauréats de toutes…