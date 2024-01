VILLARS-SOUS-MONT

Jeudi 4 janvier, en fin de soirée, Antoine Zenoni nous a quittés. Il avait 101 ans.

Fils d’immigrés piémontais, Antoine est né à Bulle le 1er novembre 1922. Orphelin de père à l’âge de 9 ans, il a grandi sous l’aile protectrice de sa mère et le regard bienveillant de ses grands-parents, cultivant une résilience et une sagesse qui ont forgé son caractère et guidé ses pas.

Son apprentissage d’ébéniste auprès de son grand-père a jeté les fondations d’une vie de travail acharné et de dévouement. Œuvrant dans l’atelier familial et maniant le savoirfaire et les outils transmis par son aïeul, il a su honorer la tradition et l’excellence artisanale avec une passion inégalée. Méticuleux dans la confection de ses œuvres, il s’inspirait constamment des richesses de la culture. Il…