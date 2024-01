Après 15 ans d’attente, Fribourg et Vaud s’entendent enfin

Il a fallu une demande issue du terrain pour débloquer quinze années de discussions entre Fribourg et Vaud concernant la scolarisation des enfants d’un côté ou de l’autre de la frontière. En l’occurrence, les élèves des communes vaudoises de Champtauroz et Treytorrens auront le droit, dès la rentrée 2024, de rejoindre une école de la commune d’Estavayer. Ainsi les élèves de 1H à 8H pourront se rendre à Murist au lieu de Valbroye, et ceux de 9H à 11H à Estavayer-le-Lac au lieu de Payerne. Le but premier étant de faciliter les déplacements.

La Conseillère d'Etat fribourgeoise en charge de la formation, Sylvie Bonvin-Sansonnens, a signé ce jeudi une convention-cadre avec son homologue vaudois Frédéric Borloz. «L’aboutissement de la démarche fortifie l’esprit de coopération intercantonale qui…