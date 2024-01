Après Gruyères: Broc, Echarlens et Marsens intègrent Mobul

C’est officiel. Broc, Echarlens, Gruyères et Marsens adhèrent à l’Association de communes Mobul, annonce ce vendredi cette dernière dans un communiqué.

Elles collaboreront ainsi avec Bulle, Le Pâquier, Morlon, Riaz et Vuadens qui l’avaient fondée en 2007 et avaient réussi à faire accepter plusieurs projets d’agglomération par la Confédération. Des succès qui, selon Mobul, «ont permis d’obtenir près de 40 millions de subventions fédérales, ainsi que plusieurs millions d’aides cantonales pour un réseau urbain de transports publics et des aménagements d’espaces publics et de mobilité douce à des coûts acceptables pour les communes». Geoffroy Brändlin