ATTALENS

Armand Monnard est parti paisiblement le samedi 6 janvier, à l’âge de 83 ans, entouré de l’amour de sa famille. La messe du dernier adieu a été célébrée en l’église d’Attalens.

Le 8 mai 1940, dans le foyer de Geneviève et Léon Monnard, à Attalens, Armand vient au monde. En ce temps-là, les grandes familles sont nombreuses: onze frères et sœurs partagent son enfance. Cependant, la vie n’est pas facile et une épidémie de diphtérie emporte deux des enfants de la fratrie.

Armand effectue ses classes primaires à Attalens, puis continue ses études secondaires à Romont. Son école obligatoire terminée, il commence un apprentissage de typographe à Renens, dans une petite entreprise d’imprimerie. C’est sur son lieu de travail qu’il fait la connaissance de Marie-Berthe, appelée Betty, qui…