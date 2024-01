Au Ski-Club L’Etoile Grattavache, le plaisir avant les résultats

Au contraire de ses concurrents régionaux, le SC L’Etoile peine à s’affirmer en compétition.

Reportage au Crêt lors d’un entraînement avec la relève de la formation veveysanne.

Organisé par le club, le Semi-marathon de L’Etoile se déroule ce dimanche à la Cuva.

GLENN RAY

SKI DE FOND. «Je suis étonnée, il y a pas mal de neige!» lance une maman en confiant ses enfants à Bertrand Vial. Mercredi au centre nordique du Crêt, ils étaient une trentaine de jeunes âgés de 5 à 12 ans à défier la cramine pour participer à l’entraînement du Ski-Club L’Etoile Grattavache. «Quand on peut venir au Crêt, il y a toujours plus de monde», confie l’entraîneur local. Avant de rassembler ses ouailles pour lancer la séance: «Allez, on fait deux ou trois tours de piste en damant bien la neige!»

A 46 ans,…