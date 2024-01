Aux Paccots, on a joué au bubble foot sur glace

LOISIRS. Aux Paccots, on ne craint pas d’innover. Samedi soir, la patinoire de la station veveysanne a accueilli une soirée de bubble foot sur glace. Les participants équipés de bulles gonflables, se sont livrés à une expérience aussi unique que divertissante. Au total, douze équipes de quatre se sont affrontées durant trois heures, glissant et rebondissant sur la glace. «L’événement a attiré un public nombreux et enthousiaste venu découvrir cette version originale du bubble foot… Des moments de pur divertissement, les joueurs rivalisant d’adresse et de stratégie tout en profitant de l’aspect comique et ludique du jeu», expliquent les organisateurs. Malgré les glissades, aucun bobo n’est à signaler. Ce succès pourrait-il appeler à renouveler l’expérience? «On aimerait bien, mais rien…