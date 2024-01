BASKETBALL. Six mois après son départ de Fribourg Olympic pour la Lituanie et le BC Gargzdai, l’Echarlensois Boris Mbala retrouve les parquets helvétiques. L’ancien capitaine fribourgeois s’est engagé avec les Lions de Genève jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Le Gruérien de 27 ans devrait être qualifié dès le 28 janvier à l’occasion de la demi-finale du Final Four de la Coupe de la Ligue face à Vevey Riviera.