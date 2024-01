VAULRUZ

Claude Chollet s’est endormi le 5 janvier, entouré de sa famille, à l’âge de 82 ans. La célébration du dernier d’adieu a lieu le 9 janvier en l’église de Vaulruz.

Claude est né le 26 mars 1942 à Vaulruz. Dans le foyer d’Auguste et Adèle Chollet, il était le cinquième d’une fratrie de huit enfants. Après avoir suivi son école primaire au village et son école secondaire à Bulle, il effectua un apprentissage de monteur électricien aux Entreprises électriques fribourgeoises à Vuadens. Après dix ans de bons et loyaux services, il fut engagé aux PTT à Fribourg. Il passa sa maîtrise fédérale d’électricien en 1974, lui qui aimait beaucoup apprendre et qui suivit des cours durant toute sa vie.

En 1969, il épousa Marianne Pasquier, de Maules, qu’il avait rencontrée lorsqu’elle travaillait…