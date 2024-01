Dans les coulisses de Glaneurs, un concert inédit qui revisite le répertoire suisse à la salle CO2

Ce vendredi, la salle CO2 accueille Glaneurs, un concert inédit avec neuf groupes et artistes qui revisitent le répertoire suisse. Reportage dans l’atelier de Pascal Auberson, en pleine préparation.

ÉRIC BULLIARD

SAISON CULTURELLE. Lausanne, un matin d’hiver. Dans son atelier-loft du Flon, Pascal Auberson est au piano. En salopette et chaussettes, crinière blanche et lunettes fumées, le sourire toujours aussi lumineux. La jeune chanteuse Milla lui fait face. Voix suave, elle commence: «Tiens! et si la scène ce soir/restait plongée dans le noir…» Scène noire, un classique aubersonnien, une des plus belles chansons du monde, en toute subjectivité. Le duo l’interprétera sur la scène de CO2, ce vendredi, dans le spectacle Glaneurs (lire ci-contre), initié par Marc Aymon.

Le chanteur valaisan…