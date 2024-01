Dylan Leblanc, voix de crooner et de bâtard

MUSIQUE

Dylan Leblanc

COYOTE

ATO Records

Dylan Leblanc fait partie de ces musiciens du sud des Etats-Unis qui se font malheureusement trop rares en Europe. A 33 ans, ce fils spirituel de Tom Petty, R.E.M., Calexico et Drive-By Truckers vient de signer son cinquième album intitulé Coyote. Treize titres imparables qui racontent l’Amérique des minables et des sans-grade. Mais aussi de profondes introspections sur son passé et son identité autoproclamée de «bâtard».

En effet, l’histoire personnelle de Dylan Leblanc est écrite pour le cinéma. Après le divorce de ses parents, il vit en Louisiane avec sa mère, femme de ménage à temps plein. A l’âge de 10 ans, il rejoint dans l’Alabama son père, musicien de session, qui lui fait suivre l’université des studios d’enregistrement, la nuit, assis dans…